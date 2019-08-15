Архангельск, , 11:00 — REGNUM

Более 100 представителей заповедной системы, власти и общественных объединений обсудят на международной конференции роль местных инициатив в сохранении культурного наследия.

Как сообщили ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов РФ, всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Кенозерские чтения-2019» пройдёт в Кенозерском национальном парке с 16 по 21 августа.

В частности, планируется обсудить вопросы, связанные с сохранением и развитием этнографического, культурологического и туристско-экскурсионных компонентов на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). В числе заявленных тем: «Этнографические программы как новая форма взаимодействия с посетителями», «Экологические тропы как важнейший элемент эколого-образовательной среды и туристической инфраструктуры»,"Местные инициативы как инструмент устойчивого экономического и социокультурного развития территорий» и др.

Кроме того, для участников «Кенозерских чтений» подготовлена обширная культурная программа. Представители научного сообщества смогут первыми оценить новое пространство для юных исследователей в деревне Морщихинской — ГЕО-класс в Визит-центре Каргопольского сектора Парка, ознакомиться с работами архитектора-реставратора Виктора Яндовского на выставке «6:0 в пользу Кенозера», поучаствовать в фольклорных вечерах, посетить Успенскую ярмарку и экскурсии по популярным туристическим маршрутам.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Гражданские инициативы в заповедном укладе» при поддержке Фонда президентских грантов. В числе спикеров — представители Австрии и Словакии.

Справка:

Кенозерский национальный парк расположен в юго-западной части Архангельской области, его западная часть граничит с Республикой Карелия. Парк — особо охраняемая природная территория — является эталонной системой исторической среды обитания человека, объектом, сохранившим многовековую историю и культуру Русского Севера. Здесь сохранились уникальные природные комплексы и объекты, многочисленные памятники материальной и духовной культуры, архитектуры, монументальной живописи, иконописи, археологии, богатый этнографический материал.