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Разработчики из Invader Studio сообщили дату выхода своей survival-horror игры Daymare:1998. Проект выйдет на PC 17 сентября 2019 года, сообщалось на странице игры в Steam 14 августа.

В Daymare:1998 игрокам предстоит пережить зомби-апокалипсис в небольшом провинциальном городе. Изначально проект создавался как ремейк Resident Evil 2, но компания Capcom потребовала прекратить над ним работу.

Напомним, официальный ремейк Resident Evil 2 от Capcom вышел 25 января 2019 года. Игра было очень тепло встречена как игроками, так и критиками.

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