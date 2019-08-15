Жуковский, Московская область, , 10:58 — REGNUM

После жёсткой посадки, которую 15 августа в подмосковном Жуковском совершил самолёт Airbus A321, следовавший из Москвы в Симферополь, Главное управление МЧС РФ по Московской области открыло «горячую линию». Об этом сообщается на сайте чрезвычайного ведомства.

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«В связи с жесткой посадкой самолёта в городском округе Раменский на базе телефона доверия Главного управления МЧС России по Московской области развёрнута «горячая линия», — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что информацию о пассажирах рейса можно получить по телефону (498) 505−41−70.

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Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл сегодня утром, 15 августа, в подмосковном Жуковском. Срезу после взлёта экипаж самолёта А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщил о проблемах с двигателем. Стало известно, что лайнер столкнулся со стаей чаек. Из-за попадания птиц в двигатель он загорелся. Самолёт удалось посадить в поле без шасси. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, 23 человека получили травмы.

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