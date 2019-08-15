Барнаул, , 10:54 — REGNUM

Если грибы появились на рынках Барнаула, это не означает, что они есть в ближайшем лесу, скорее всего товар привозят из других районов Алтайского края, отмечает грибник со стажем Александр Щербаков. В интервью «Толку» он пояснил, что в сезоне 2019 года порадовать грибников пока нечем.

«Остаётся надеяться на так называемый боровик, который пойдёт в конце августа», отметил заготовитель грибов.

Александр Щербаков полагает, что чаще всего в регионе происходят отравления ложными опятами.

«Если говорить о белом грибе, то в европейской части России произрастает желчный гриб, он похож на белый, ядовит, но не фатально», — поделился опытом грибник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за засушливого лета уже второй год подряд алтайские грибники не могут сделать обычных заготовок. Но отсутствие грибов в лесу благоприятным образом повлияло на статистику отравлений этим природным деликатесом. В 2018 году в регионе был зарегистрирован только один такой случай.

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