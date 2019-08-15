Владивосток, , 11:16 — REGNUM

В Хасанском районе Приморья фотоловушки засняли необычного для России водяного оленя. Это событие заинтересовало специалистов научной среды, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Я этого странного оленя видел один раз в 1996 году на реке Хан недалеко от Сеула. Очень похож на косулю, но вместо рогов у самцов длинные клыки как у кабарги», — пояснил замдиректора по науке нацпарка «Земля леопарда», эколог Юрий Дарман.

По словам учёного, на тот момент во всей Южной Корее было не больше 30 тыс. водяных оленей. Теперь это животное каким-то образом появилось в приморских лесах.

Правда некоторое время назад, пограничники уже замечали на юге Хасанского района необычного оленя, которого они называли «болотной кабаргой», но никто не думал, что это и есть водяной олень, совершенно новый для России вид копытных.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории «Земли леопарда» есть несколько охотничьих хозяйств, для охоты нужны разрешения. Допускается добыча только взрослых оленей, имеющих рога.