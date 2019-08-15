Москва, , 10:46 — REGNUM

Школьные пиджаки для мальчиков, которые продаются на рынках и прилавках российских магазинов, оказались достаточно качественными и безопасными. К такому выводу пришли специалисты Роскачества, которые провели веерное исследование этого вида школьной одежды для учащихся начальных классов 28 торговым марок.

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Так, к покупке эксперты не рекомендовали 39% исследованных пиджаков, поскольку они небезопасны для ребёнка. Например, у пиджаков 11 торговых марок подкладочная ткань не соответствует требованиям по показателям воздухопроницаемости и/или гигроскопичности.

«Школьнику в такой одежде дискомфортно: он быстро утомляется, потеет, у него повышается температура. Все это в итоге может привести к различным заболеваниям, например к простудным», — пояснили в Роскачестве.

Среди товаров, не соответствующих требованиям безопасности, пять оказались производства РФ, шесть — зарубежного производства. При этом товары десяти марок были признаны качественными и безопасными. При этом из них товары двух торговых марок — «Наша форма» и «Старт» — отвечают как требованиям действующего законодательства, так и опережающим требованиям Роскачества.

Эксперты отмечают, что ситуация с качеством школьных пиджаков значительно лучше, чем со школьными сарафанами. Требованиям безопасности не отвечали 44% таких изделий. У школьных брюк этот показатель достиг 60%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2020 году планируется утвердить предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму. В настоящее время его разработкой зажимается Роскачество. В документе будут прописаны требования к прочности и стойкости материалов к истиранию, воздухопроницаемости ткани и подкладки, характеристики ткани по способности образовывать катышки и давать усадку после стирки.

Как отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, в настоящее время понятие школьной формы в российском законодательстве отсутствует. Однако требования к школьной одежде должны быть строже, чем к обычной.

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