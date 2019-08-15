Калуга, , 10:46 — REGNUM

Правоохранителями Калужской области выявлены и поставлены на профилактический учёт 612 подростков, нарушивших общественный порядок за шесть месяцев 2019 года. 139 подростков устроены в учреждения социальной защиты и здравоохранения как безнадзорные, а 21 человек помещён в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. За полугодие также выявлено 79 фактов вовлечения детей и подростков в распитие спиртных напитков и 20 случаев продажи им алкогольной продукции. Об этом 15 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

С начала 2019 года подростковая преступность в регионе снизилась на 18,9%, а число групповых преступлений — на 20,8%. На 44,1% меньше стало несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения. Впрочем, в ряде муниципалитетов ситуация с подростковой преступностью складывается хуже. В некоторых из них формируются подростковые группы антиобщественной направленности.

По данным областного наркодиспансера, распространенность наркологических заболеваний среди несовершеннолетних региона на протяжении последних пяти лет снизилась в 2,5 раза. Из общего числа подростков, состоящих под наблюдением, 83,3% являются жителями Калуги. В медицинских организациях области обеспечен круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Так, в медучреждении посёлка Ферзиково под Калугой проходит социальная реабилитация и лечение подростков. Стационарная наркологическая помощь детям до 15 лет оказывается в детском отделении областной психиатрической больницы.