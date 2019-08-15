Ташкент, , 10:43 — REGNUM

Собственники ресторанов в Узбекистане, специализирующихся на зарубежной кухне, получат финансовую поддержку. Об этом 15 августа сообщает издание «Подробно.uz» со ссылкой на указ президента республики «О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма».

Согласно документу, размер финансирования подобного проекта составит 10 млн сумов ($1148). Кроме того, в группу ресторанов на получение компенсации вошли залы караоке.

Указ президента также предусматривает установку сети Wi-Fi скоростью не менее 4 Мбит в секунду в гостиницах, аэропортах и вокзалах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года в Узбекистане будет действовать 30-дневный безвизовый режим для 20 стран мира. Общее количество стран, с которыми Ташкент установит безвизовый режим, достигнет 85.

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