Екатеринбург, , 10:43 — REGNUM

Обновлённую набережную Исети откроют лишь к осени 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Участок набережной от ул. Малышева до ул. Куйбышева изначально планировали представить 17 августа, ко Дню города. Однако на сегодняшнем заседании комиссии по формированию комфортной городской среде был назван более дальний и менее конкретный срок: «осенью».

Напомним, ранее на набережной установили новые скамейки, которые вызвали бурю обсуждений в интернете. Часть екатеринбуржцев похвалили мэрию за обновление, но кому-то объекты показались похожими на гробы.

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