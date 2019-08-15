Уфа, 15 августа 2019, 10:22 — REGNUM
Памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС открыли сегодня в Уфе, 15 августа сообщает ГТРК «Башкортостан».
Монумент установили в сквере 50-летия Победы, около Дворца молодежи. Автор бронзовой скульптуры заслуженный художник Башкирии Ханиф Хабибрахманов.
Инициатором установки памятника выступила уфимская общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль».
Напомним, что в Башкирии сейчас проживают более 2,5 тысяч участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и членов их семей. Всего в ликвидации последствий взрыва на АЭС тогда приняли участие около 12 тысяч человек из Башкирии.