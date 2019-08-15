Магас, , 10:17 — REGNUM

Уголовное дело об участии в деятельности террористической организации возбуждено против 24-летней жительницы Ингушетии. Ей вменяется в вину пособничество боевикам на Ближнем Востоке, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета республики 15 августа.

По данным следствия, в апреле 2016 года подозреваемая уехала в Сирию и вступила в ряды незаконного вооружённого формирования. С того момента и по сегодняшний день она оказывает террористам пособническую помощь.

«До настоящего времени девушка не предприняла меры к добровольному прекращению своего участия на территории иностранного государства в международной террористической организации», — отметили в ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее уроженец Ингушетии Тимур Т. был признан виновным в участии в боевых действиях в Сирии на стороне террористов. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима.