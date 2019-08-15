Сеул, , 10:26 — REGNUM

В первом полугодии 2019 года зарплаты южнокорейских нефтяников сократились на 17%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Согласно опубликованным данным, в первом полугодии текущего года средняя зарплата нефтяников, работающих в компаниях S-Oil, SK Energy, GS Caltex, составила 66,75 млн вон (~$55 тыс.) в месяц, что на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, зарплата сотрудников нефтеперерабатывающего подразделения S-Oil сократилась на 23%, до 61,66 млн вон (~$50 750), GS Caltex — на 14%, до 61,60 млн вон (~$50 700), SK Energy — на 13%, до 77 млн вон (~$63 400).

Как отметили специалисты, сокращение заработной платы связано с низкими доходами компаний, падением цен на нефть.

Известно, что в первой половине текущего года общее число людей, работающих в S-Oil, SK Energy, GS Caltex и Hyundai Oilbank, составило 11 295 человек, что на 5,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.