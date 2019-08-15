Екатеринбург, 15 августа 2019, 09:57 — REGNUM
В Екатеринбурге можно будет увидеть машину, известную всем по фильму «Фантомас разбушевался». Об этом сообщили в Музее автомобильной техники УГМК.
В День города в центре Екатеринбурге пройдёт традиционный показ ретроавтомобилей, и в этом году зрители смогут оценить Citroen ID19 1965 года — упрощённую версию легендарного Citroen DS. Машина пояилась в коллекции музея УГМК. Именно на DS ездил и даже летал главный злодей указанного фильма — легендарный Фантомас.
Кроме того, жители города смогут увидеть советский экспериментальный микроавтобус «Старт», который был известен в СССР не только сам по себе, но и благодаря «участию» в фильме «Кавказская пленница».
Напомним, в Екатеринбурге уже назвали стоимость салюта, который прогремит в День города. Фейерверк обойдётся казне 2,4 млн рублей.
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