Певек, Чукотский АО, 15 августа 2019, 09:50 — REGNUM
В северных районах Чукотского автономного округа 15 августа выпал снег, местные жители публикуют фото зимнего чуда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Первый снег с дождём ранним утром выпал в Певеке, а в селе Амгуэма снега выпало больше, и он не сразу растаял.
Ночная температура в Билибинском районе опустилась до — 7 градусов.
Для жителей Чукотки снег в августе не в диковинку, но всё же они с удовольствием выкладывают в соцсетях фото.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле в некоторых регионах страны зафиксировано резкое похолодание, на 5−10 градусов ниже климатических норм.