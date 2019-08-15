Певек, Чукотский АО, , 09:50 — REGNUM

В северных районах Чукотского автономного округа 15 августа выпал снег, местные жители публикуют фото зимнего чуда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Первый снег с дождём ранним утром выпал в Певеке, а в селе Амгуэма снега выпало больше, и он не сразу растаял.

Ночная температура в Билибинском районе опустилась до — 7 градусов.

Для жителей Чукотки снег в августе не в диковинку, но всё же они с удовольствием выкладывают в соцсетях фото.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в некоторых регионах страны зафиксировано резкое похолодание, на 5−10 градусов ниже климатических норм.