Пермь, 15 августа 2019, 09:38 — REGNUM
В Перми изготовлены опытные образцы чугунной решетки, для размещения на бульварной части Комсомольского проспекта. Об этом сообщил в своем Instagram аккаунте глава города Дмитрий Самойлов.
Работа по архивным чертежам велась два месяца. Изготовлены образцы — 17 пролетов, включающих два столбика и три решетки. Сохранив историческое лицо, визитную карточку модернизировали. Например, изменилась система крепления — с проволочного на болтовое соединение. Отпечаток стал более четким за счет того, что изменились технологии отлива.
Напомним, в Комсомольский проспект переживает масштабную реконструкцию. Преобразится как бульварная, так и проезжая часть улицы, фасады домов, опоры наружного освещения на тротуарной части будут сохранены в классическом виде в чугуне.