Пермь, , 09:38 — REGNUM

В Перми изготовлены опытные образцы чугунной решетки, для размещения на бульварной части Комсомольского проспекта. Об этом сообщил в своем Instagram аккаунте глава города Дмитрий Самойлов.

«На протяжении 60 лет, как был построен Компрос, бульварная часть с чугунной решеткой, которая была сделана на заводе им. Свердлова, была его визитной карточкой. Даже невооруженным взглядом было видно, что решетка уже поизносилась. Заводчане охотно откликнулись на мою просьбу сделать новое ограждение на том же предприятии, по тем же чертежам, что и 60 лет назад. Это уникальная связь времен, конечно». — отметил мэр.

Работа по архивным чертежам велась два месяца. Изготовлены образцы — 17 пролетов, включающих два столбика и три решетки. Сохранив историческое лицо, визитную карточку модернизировали. Например, изменилась система крепления — с проволочного на болтовое соединение. Отпечаток стал более четким за счет того, что изменились технологии отлива.

Напомним, в Комсомольский проспект переживает масштабную реконструкцию. Преобразится как бульварная, так и проезжая часть улицы, фасады домов, опоры наружного освещения на тротуарной части будут сохранены в классическом виде в чугуне.