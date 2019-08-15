Махачкала, , 09:56 — REGNUM

Первый пункт по приёму вторичного сырья появился в Махачкале, куда горожане смогут сдавать использованные бумагу, пластик и стекло. Стоимость, по которой будет приниматься вторсырьё, еще уточняется, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии столицы Дагестана.

Новый экопункт установлен неподалёку от исторического парка «Россия — моя история» региональным оператором по вывозу коммунальных отходов «Лидер» в рамках поэтапного перехода города к раздельному сбору мусора.

«На данном этапе управляющая компания «Лидер» установит два подобных киоска по приёму отходов, в последующем их количество будет увеличиваться», — отметили в администрации города.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, за сдачу мусора в экопункты махачкалинцы будут получать деньги. Так власти намерены стимулировать население к соблюдению чистоты в столице региона. По информации министерства природных ресурсов и экологии Дагестана, несколько подобных пунктов по приёму вторичного сырья в скором времени появятся и в городе Дербенте.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителей Махачкалы, соблюдающих чистоту в городе, будут поощрять рублём