Уфа, , 09:34 — REGNUM

Новый музей, который расскажет об истории города, появится в Уфе, 15 августа сообщили в пресс-службе городской администрации.

Новый музей откроет свои двери в сентябре текущего года. Чиновники планируют, что в музее будет четыре зала, в каждом из которых будет представлен определенный исторический период.

В первом зале будет рассказываться об истории города XVI—XVII веков. В нем будет размещен макет уфимской крепости. Во втором зале будут представлены экспонаты Уфы, периода промышленных преобразований.

В третьем зале будет рассказано о достижениях советского времени и показана современная Уфа. В четвертом зале будет представлен виртуальный план генерального развития Уфы до 2050 года.

Напомним, что музей уже принял порядка 900 экспонатов. Всего на временном хранении находятся около двух тысяч предметов, которые посвящены истории Уфы.