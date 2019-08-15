Краснодар, , 09:34 — REGNUM

Общественный транспорт Краснодара намерены оформить в едином стиле — общий регламент для всех городских маршрутов разработали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, сообщила 14 августа пресс-служба мэрии. После введения регламента в действие, рассчитывают его разработчики, сократится число «баннеров на колёсах» — рекламы на общественном транспорте. Единое оформление подвижного состава намерены внедрять постепенно.

«Мы разработали эти нормативы, прежде всего, для удобства пассажиров. Дизайнеры поработали над читаемостью всех типов информационных стикеров, регламентированы и места размещения информации. Это позволит пассажирам быстрее и лучше ориентироваться в салоне городского транспорта», — сказал заместитель главы города Артем Доронин.

Так, для обозначения номеров маршрутов предлагается использовать черный цвет на жёлтом фоне, что улучшит видимость номера. На лобовом маршрутном указателе будет указан номер маршрута, его начальная и конечная точки, на боковом указателе — список основных остановок. Рекламу в салонах на стёклах регламентом предлагается запретить, афиши и объявления внутри салона будут размещаться только по правому борту. Установлен даже размер рекламных листовок — 30×40 см.