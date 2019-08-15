Душанбе, , 09:10 — REGNUM

Двое гражданин Таджикистана умерли во время хаджа в Саудовской Аравии. Об этом заявил пресс-секретарь комитета по делам религии, регулированию народных традиций, торжеств и обрядов республики Афшин Муким, сообщает издание «Авеста».

По его словам, таджикистанским паломникам было около 70 лет, и они скончались из-за болезни. Оба гражданина Таджикистана похоронены в Мекке.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Саудовская Аравия выделила Таджикистану квоту на 5 тыс. паломников для совершения хаджа. Однако в комитете по делам религии, регулированию народных традиций, торжеств и обрядов республики сообщили, что квота не будет выполнена из-за сложной экономической ситуации. Стоимость хаджа в 2019 года составляла 35 138 сомони ($3713).

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