Оренбург, , 09:08 — REGNUM

В Оренбурге суд первой инстанции признал незаконной предпринимательскую деятельность владельца газозаправочной станции. Прокуратура потребовала взыскать полученный доход в сумме 8 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве региона.

По данным прокуратуры, работа газозаправочной станции осуществлялась незаконно и с нарушением правил пожарной безопасности. После того, как суд вынес решение о наказании в виде обязательных работ сроком на 360 часов, надзорное ведомство подало исковое заявление о взыскании извлеченного дохода. Оно удовлетворено, но у ответчика есть время его обжаловать.