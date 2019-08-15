Севастополь, 15 августа 2019, 09:04 — REGNUM
Севастопольские образовательные учреждения получат 920 млн рублей на модернизацию. Об этом 14 августа журналистам сообщил и.о. директора городского департамента науки и образования Игорь Белозёров.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году завершается период, когда медучреждения Севастополя могут работать без лицензии, однако больше половины организаций так и не получили разрешительные документы.
Об этом: Больше половины медорганизаций Севастополя не получили лицензий