Севастополь, , 09:04 — REGNUM

Севастопольские образовательные учреждения получат 920 млн рублей на модернизацию. Об этом 14 августа журналистам сообщил и.о. директора городского департамента науки и образования Игорь Белозёров.

«В 2019 году более 920 миллионов рублей выделено на развитие материально-технической базы образовательных учреждений. Ведутся работы по вопросам безопасности, антитеррора, коммуникаций, благоустройства. Также выполняется капитальный и текущий ремонт», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году завершается период, когда медучреждения Севастополя могут работать без лицензии, однако больше половины организаций так и не получили разрешительные документы.

Об этом: Больше половины медорганизаций Севастополя не получили лицензий