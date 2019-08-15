Махачкала, , 09:03 — REGNUM

В полтора раза уменьшилось в Дагестане количество выпускников, награждённых медалью за успехи в учебе. Аттестат особого образца в 2019 году получили 873 выпускника (7,3% от общего количества), тогда как годом ранее эта цифра составляла 1359 человек, сообщили И ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

«Снижение числа медалистов связано с целенаправленной работой по повышению объективности при представлении претендентов, а также принятием нового порядка выдачи медали, который предусматривает условие получение не менее 70-балльного результата [на ЕГЭ] по русскому языку и профильной математике», — сказала на заседании правительства Дагестана вице-премьер — министр образования и науки республики Уммупазиль Омарова.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2018 года председатель правительства Дагестана Артем Здунов заявил, что две трети золотых медалистов в регионе — липовые. По словам премьера, при проверке знаний они не могут подтвердить, что достойны награды. Такие выпускники, как отметил тогда Здунов, в дальнейшем столкнутся со сложностями как в учебе в вузе, так и в работе.

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