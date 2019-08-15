Москва, , 08:55 — REGNUM

Компания 1C Entertainment анонсировала вторую часть популярной игры King's Bounty. На странице проекта в онлайн-магазине Steam любой желающий уже может сделать предзаказ.

Разработчики сообщили, что игра выйдет в 2020 году на платформах Xbox One, PS4 и ПК. Новая King's Bounty будет представлять собой ролевую игру с пошаговым тактическим режимом, открытым миром и нелинейным повествованием.

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Напомним, компания 1C приобрела права на использование торговой марки King's Bounty в марте 2007 года, в апреле 2008-го состоялся релиз игры «King's Bounty. Легенда о рыцаре». Оригинальная игра была выпущена компаниней New World Computing в 1990 году.

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