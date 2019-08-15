Уфа, , 08:39 — REGNUM

Изъять и снести четыре жилых дома разрешила администрация Уфы. Об этом 14 августа сообщается на сайте мэрии города.

Заняться изъятием и сносом домов, расположенных по ул. Гафури, 104, 106 и Достоевского, 22, 22а, поручено компании «БСК Реал-Эстейт».

Как сообщили в пресс-службе мэрии Уфы, четыре жилых здания будут изъяты для муниципальных нужд и снесены, а жильцам этих домов предоставят другое жилье.

Напомним, что изъятие проходит в рамках проекта планировки и межевания территории данного квартала, который был утвержден в 2016 году. На этом месте планируется построить многоквартирные дома общим жилым фондом более 38 тысяч квадратных метров, административные здания и детский сад на 45 мест.