Уфа, , 08:27 — REGNUM

Преподавание башкирского языка в регионах и открытие историко-культурных центров обсудили на встрече делегатов из соседних с Башкирией областей, где проживают башкиры с врио главы Республики. Об этом 14 августа сообщается на официальном сайте главы Башкирии.

Тема преподавания башкирского языка в соседних регионах была главной на этой встрече, поскольку является важной для делегатов из шести субъектов России, где проживает самое большое количество башкир: Татарии, Пермского края, Оренбургской, Свердловской, Челябинской и Курганской областей.

«Практически с каждым руководителем субъекта я уже обсуждал, как они живут, комфортно ли себя чувствуют. Самое главное — все главы регионов готовы с нами взаимодействовать, чтобы нашим соотечественникам жилось хорошо, чтобы у них была возможность развивать свою культуру и язык», — сообщил на встрече врио главы Башкирии Радий Хабиров.

По сообщению главы республики, в ближайшее время в регионах, где наблюдается компактное проживание башкир появятся башкирские историко-культурные центры. В них будет вестись работа по изучению родного языка.

Кроме этого, он пригласил школьников из соседних регионов, которые хотят изучать родной язык, учиться в лингвистических школах, которые создаются в регионе. В планах также увеличение теле‑ и радиовещаний на башкирском языке в соседние субъекты.

Напомним, что Уфу посетили представители башкирской общественности, проживающие в других регионах России. Встреча с врио главой республики прошла 14 августа в уфимском Конгресс-холле «Торатау».

Напомним также, что в настоящее время преподавание башкирского языка ведется в 32 школах Челябинской области, в 12 школах Оренбургской области. В Курганской области можно учить башкирский язык в трех школах.