Абакан, , 08:22 — REGNUM

Прокуратура города Абакана проверяет информацию СМИ о невыплате заработной платы работникам ОАО «Абаканский хладокомбинат». Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Хакасии.

Ведомство даст оценку исполнению требований трудового законодательства на предприятии и соблюдения прав работников на своевременное получение заработной платы.

Отмечается, что при наличии оснований «будут приняты меры прокурорского реагирования».

Как пишет 19rus.info, по словам экс-сотрудника хладокомбината, предприятие задолжало ему зарплату за несколько месяцев. Он отметил также, что сотрудники обращались в прокуратуру и Госинспекцию труда — «всё бессмысленно».