Нур-Султан, 15 августа 2019, 08:06 — REGNUM
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству республики и акимату (администрации) Акмолинской области принять срочные меры для предотвращения вырубки деревьев в Щучинско-Боровской курортной зоне. Об этом глава государства написал 14 августа на своей странице в Twitter.
«Уничтожение национального богатства происходит под предлогом прокладки водопроводной трассы», — сообщил президент со ссылкой на статью в газете «Казахстанская правда».
Отметим, 14 августа «Казахстанская правда» опубликовала статью «Не рубите, мужики, не губите» о вырубке леса на территории Щучинско-Боровской курортной зоны. По данным издания, природоохранная полиция выявила повреждение более километра лесных насаждений.