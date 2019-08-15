Нур-Султан, , 08:06 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству республики и акимату (администрации) Акмолинской области принять срочные меры для предотвращения вырубки деревьев в Щучинско-Боровской курортной зоне. Об этом глава государства написал 14 августа на своей странице в Twitter.

«Уничтожение национального богатства происходит под предлогом прокладки водопроводной трассы», — сообщил президент со ссылкой на статью в газете «Казахстанская правда».

Отметим, 14 августа «Казахстанская правда» опубликовала статью «Не рубите, мужики, не губите» о вырубке леса на территории Щучинско-Боровской курортной зоны. По данным издания, природоохранная полиция выявила повреждение более километра лесных насаждений.