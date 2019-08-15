Москва, , 08:02 — REGNUM

Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь прекратила голодовку. Об этом она написала в Facebook.

По подсчётам СМИ, Соболь голодала 33 дня. Отказ от пищи не мешал ей вести активный образ жизни, участвовать в политической деятельности. Однако она всё-таки приняла решение снова начать есть по просьбе матери одного из активистов, не принимавшего пищу в знак солидарности с ней.

«Я не сдамся. И я верю, что мы победим», — написала незарегистрированный кандидат.

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Любовь Соболь не зарегистрировали на выборах из-за проблем с подписями избирателей, в которых, в том числе, нашли «мёртвые души». Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал, что увидел в списках кандидата данные сотрудницы избирательной комиссии, скончавшейся весной.