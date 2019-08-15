Гуйян, Китай, , 07:57 — REGNUM

Китайская провинция Гуйчжоу вложит 868 млрд юаней (около $123,7 млрд) к 2022 году в развитие инфраструктуры, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

Деньги пойдут в основные проекты обустройства вроде строительства дорог, обеспечения водоснабжения и электроснабжения, прокладки подземных труб и газовых трубопроводов.

Порядка 190 млрд юаней будет вложено в нынешнем году, в то время как оставшиеся 678 млрд юаней будут инвестированы в период с 2020 по 2022 годы. Для осуществления проекта будут привлечены как общественные, так и частные фонды.

Как сообщало ИА REGNUM, провинция Шаньдун на востоке Китая вложит $24,2 млрд в развитие транспортной и прочей инфраструктуры на протяжение всего 2019 года.

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