Москва, , 07:54 — REGNUM

В России здоровье школьников ухудшается. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого специалистами из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Минздраве России с 2005 по 2015 год.

Эдвард Мунк. Больной ребенок.1886

Всего за это время специалисты наблюдали за 426 учениками из четырёх школ Москвы. Установлено, что за время обучения в образовательном учреждении здоровых детей в школах не остаётся. Так, если в первом классе к абсолютно здоровым были отнесены 4,3% наблюдаемых школьников, то к концу 11 класса таковых уже не фиксировалось.

По данным авторов исследования, которые приводит RT, за 11 лет школьной жизни хронические заболевания стали диагностироваться чаще на 52,8%. Самыми распространёнными заболеваниями среди мальчиков специалисты назвали язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, ожирение, а также плоскостопие и гипертония. Девочки чаще страдали от головных болей, неврозов и близорукости.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Росстата, самыми распространёнными заболеваниями среди детей до 14 лет в 2017 году стали болезни органов дыхания, к которым относятся грипп, ОРВИ и пневмония.

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