Кызыл, , 07:53 — REGNUM

В Туве сегодня, 15 августа отмечают День Республики — праздник был утверждён в феврале 1999 года. Этот день является в республике выходным.

Торжества начались в 9 утра, с поднятия государственных флагов Российской Федерации и Республики Тува у фасада здания дома правительства.

В 11 часов, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республик, у памятника Монгушу Буяну-Бадыргыпройдёт торжественный митинг, возложение цветов и гирлянд.

Кроме того, в этот день пройдут международный турнир на кубок главы республики по национальной борьбе хуреш, концертная программа, республиканский конкурс красоты, женственности и добродетели «Дангына Тувы» и т.д. Завершатся торжественные мероприятия в 22 часа праздничным салютом на набережной Енисея.