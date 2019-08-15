Сочи, Краснодарский край, , 07:30 — REGNUM

Гражданство России хотел бы получить американский актер Эрик Робертс. Об этом сообщил актер на международном турнире по самбо в Сочи, сообщает 15 августа корреспондент ИА REGNUM.

Эрик Робертс Цитата из к/ф «Лучшие из лучших». Реж. Роберт Рэдлер. 1989. США

«Я хочу получить второе гражданство, и оно будет российское! Я никак не дождусь, когда получу российское гражданство», — сообщил актер.

По его словам, Россия очень романтичная страна и похожа на США.

Напомним, что желание получить российское гражданство Робертс выказывает уже не первый раз. В октябре 2018 года, при посещении Международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of Arts в Ростове-на-Дону, он сообщил, что полюбил Россию и не против принять участие в каких-либо проектах.