Москва, , 07:23 — REGNUM

В Москве и Подмосковье изменится скоростной режим на участке Дмитровского шоссе, сообщает 15 августа пресс-служба мэра и правительства столицы.

Максимальная скорость на магистрали будет увеличена с 60 до 80 км/ч. Изменения произойдут с 1 сентября от МКАД до деревни Грибки (Мытищинский городской округ). Протяжённость участка составляет около 10 км. Повышение максимально допустимой скорости произойдёт в обе стороны движения.

При этом в мэрии обращаются к водителям с просьбой не ездить быстрее 80 км/ч — вдоль дороги установлены камеры видеофиксации.

«Увеличение допустимой скорости движения не повлияет на безопасность. Потоки машин на шоссе четко разделены, наземных пешеходных переходов здесь нет», — заявил вице-мэр столицы Максим Ликсутов.