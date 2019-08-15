Москва, , 07:20 — REGNUM

В 2018 году в России более четырёх тысяч детей появились на свет у несовершеннолетних жительниц страны. Так, согласно данным Росстата, матерями стали четыре 12-летние девочки.

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У 13-летних девушек родились 32 малыша, 190 первенцев появились на свет у 14-летних. При этом у четырёх их них это были уже вторые дети.

15-летние женщины родили в 2018 году 919 первых детей, 22 — вторых. 2925 малышей появились на свет у 16-летних матерей, 165 из которых — вторые, девять — третьи, двое — четвертые.

При этом у пяти 17-летних матерей родились пятые по счёту дети.

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Как пояснил директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский, необходимо учитывать, где в России это произошло. По его словам, в ряде регионов России такое положение дел считается нормальным.

«Россия — страна большая, если это где-нибудь на Северном Кавказе, что вы можете сделать. Если девочка забеременела, то она должна родить», — приводит РИА Новости слова эксперта.

Он напомнил, что кое-где в России девочку выдают замуж в очень раннем возрасте, при этом бывают и криминальные случаи, хотя они редки.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в России в 2018 большинство женщин родили первенца в 26 лет. Второго ребенка чаще всего женщины рожали в 30 лет, третьего — в 31 год, четвертого — в 33 года. Пятого и последующих детей чаще всего женщины рожали в 34 года. Всего по итогам 2018 года в стране родились 1,6 млн детей.

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