Рязань, , 07:18 — REGNUM

В Рязани стартовал международный фестиваль воздухоплавания под названием «Небо России». В среду, 14 августа там начались полёты с выполнением спортивных заданий, передает ОТР.

Экипажи встают в половине пятого утра, чтобы проверить технику, пройти инструктаж по безопасности и получить задание. Во время полётов они обязаны попасть специальным маркером в определенный участок на земле. Их четыре для каждой из 27 команд.

В этом году к реальным целям добавились виртуальные. С помощью мобильного приложения аэронавты должны пролететь через три воздушных коридора, определить которые может только электроника. Состязаются в точности спортсмены из Рязани, Москвы, Тулы, Нижнего Новгорода и других регионов.

«Я принимаю участие где-то в четырех-шести соревнований в году, — сказал мастер спорта международного класса по воздухоплаванию Латыпов Сергей. — Как минимум одно из них — чемпионат Европы либо чемпионат мира».

»Мы пришли в первый раз, нам очень понравилось, — сказала жительница Рязани Мария Платонова. — Очень так атмосферно, много очень людей. Красиво, потому что мы в первый раз так вблизи видим эти шары огромные, да Машуль?».

Вечернее шоу аэростатов — их полёт с подсветкой — на старте фестиваля организаторы были вынуждены отменить из-за сильного ветра. Теперь они приглашают зрителей посмотреть на разноцветное небо вечером в субботу — перед закрытием фестиваля.