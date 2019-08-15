Владивосток, , 06:58 — REGNUM

Грибной сезон в Приморье начинается ещё в июне и «тихая охота» при благоприятных погодных условиях может продлиться до конца сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Приморский край — регион, где в изобилии растут всевозможные грибы. Их можно найти не только в лесах и рощах, но и в и городских парках, скверах и на дачных частках.

В это время, как правило, грибники активно собирают белые грибы, сыроежки, опята.

Но, к сожалению, прошедшая бесснежная зима оставила приморцев практически без урожая грибов. На рынках и вдоль трасс можно увидеть продавцов сыроежек и волнушек. Благородных грибов, по словам, любителей «тихой охоты» встречается мало.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с начала грибного сезона в больницы с отравлением грибами обратилось более 30 человек.