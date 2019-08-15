Челябинск, , 06:35 — REGNUM

В Челябинской области почти пяти тысячам сотрудников «Почты России» повысят зарплату. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Повышение пройдёт с 1 ноября примерно на 21%. Зарплату больше нынешних значений начнут получать работники основного производства: операторы связи, почтальоны, начальники почтовых отделений, а также их заместители.

Отметим, сейчас в разных регионах России зарплаты почтовиков отнюдь не самые высокие. Из-за этого в ряде территорий отмечается дефицит кадров.

С 2019 года на «Почте России» действует программа по повышению работникам основного производства заработных плат. Она состоит из четырёх этапов и рассчитана на полтора года.