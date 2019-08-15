Новосибирск, , 06:10 — REGNUM

Новосибирский застройщик, которого обвиняют в хищении у дольщиков около 145 млн рублей, в своём последнем слове в суде заявил о своей невиновности. Также он подчеркнул, что если его лишат свободы, то он не сможет вернуть 73 дольщикам деньги.

Как пишет «РБК», глава строительной организации ООО «Олимпийский», председатель ЖСК «Три богатыря» Виктор Л. в сложившейся ситуации обвинил муниципальные власти. По его словам, чтобы получить разрешение на строительство многоэтажки, его обязали расселить жильцов ветхих домов. Но, как уверяет застройщик, мэрия якобы затянула выполнение обязательств по договору развития застроенной территории.

История началась в 2007 году, когда Виктор Л. создал ООО «Олимпийский». Позже, в 2012 году появился ЖСК «Три богатыря». Именно от ЖСК заключались соглашения с дольщиками. ЖК «Три Богатыря» должен был быть построен в Новосибирске на улице Гоголя. По версии обвинения, застройщик получил землю в аренду без разрешения на строительство. Но это не помешало ему брать деньги дольщиков. В итоге обманутыми оказались 73 человека.

«Он говорил, что мэрия виновата, они сделали определённые действия незаконно. На мой вопрос, почему вы не воспользовались правом обжалования ответа — отказа мэрии, он ничего внятного не пояснил стороне обвинения», — цитируют «Вести Новосибирск» помощника прокурора Центрального района города Ксению Короед.

Гособвинение потребовало восемь лет лишения свободы в колонии общего режима по статье «Мошенничество в особо крупном размере» и удовлетворение всех исков обманутых дольщиков. Оглашение приговора начнётся 22 августа.