Челябинск, , 06:05 — REGNUM

Возвращавшиеся после отдыха в Крыму и застрявшие под Саратовом дети вернулись в Челябинск. Об этом сообщает «Первый областной».

Они выехали 14 августа, а ночью 15-го уже были дома. Чтобы скорее попасть домой, даже не стали делать остановку на ночлег под Ашой, которая была запланирована ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, водители были сняты с маршрутки, в которой их везли после отдыха в Крыму. Основанием для этого тали сигналы родителей, которые заявили о том, что их детей везут без остановок, еды и они вынуждены спать на полу.

Прокуратура и другие надзорные органы начали проверки после этого инцидента.

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