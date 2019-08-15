Новосибирск, , 05:36 — REGNUM

До конца текущего года в Новосибирской области планируется построить 13 детских садов на 2 230 мест. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Создание дополнительных мест в детских садах ведётся в рамках национального проекта «Демография». За год, с 2020 по 2021 год, в области должны появиться 27 детских садов с проектной мощностью 5 045 мест. На это из федерального и областного бюджетов выделено почти 3,6 млрд рублей.

В городе Новосибирске в данный момент строится четыре детских сада: два детских сада № 102 и № 10 на ул. Высоцкого, детский сад — ясли № 32 на ул. Кошурникова и второе здание детского сада № 449 на ул. Чехова. Эти детские сады будут введены в эксплуатацию также до конца года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников завил, что региону предстоит ввести беспрецедентный объём мест в школах и детских садах. Так, в ближайшие шесть лет на территории области должны быть построены 52 детских сада. Основной объём обещают ввести в эксплуатацию в ближайшие три года — 44 объекта.

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