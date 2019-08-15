Токио, 15 августа 2019, 04:34 — REGNUM
Рекомендации эвакуироваться получили 570 тысяч жителей Японии в связи с приближающимся тайфуном «Кросса», передаёт NHK.
Эвакуироваться прежде всего порекомендовали жителям префектуры Хиросима. Ожидается, что из-за мощного ветра, скорость которого уже сейчас достигла 35 м/с, может начаться сильный снегопад и оползни.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, о приближении тайфуна синоптики сигнализировали ещё три дня назад. В 2019 г. это уже десятый тайфун в Тихом океане.
Читайте ранее в этом сюжете: К Японии приближается сильнейший тайфун