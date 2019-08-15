Токио, , 04:34 — REGNUM

Рекомендации эвакуироваться получили 570 тысяч жителей Японии в связи с приближающимся тайфуном «Кросса», передаёт NHK.

Эвакуироваться прежде всего порекомендовали жителям префектуры Хиросима. Ожидается, что из-за мощного ветра, скорость которого уже сейчас достигла 35 м/с, может начаться сильный снегопад и оползни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о приближении тайфуна синоптики сигнализировали ещё три дня назад. В 2019 г. это уже десятый тайфун в Тихом океане.

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