Вашингтон, , 03:49 — REGNUM

Информация о ранениях семи полицейских во время перестрелки в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) доведена до президента Штатов Дональда Трампа, сообщили в Белом доме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шесть полицейских получили пулевые ранения и ещё один пострадал в результате ЧП в район Найстаун в Филадельфии. Ранения не смертельны.

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Напомним, в США активно обсуждается вопрос ужесточения закона о праве на ношение огнестрельного оружия. Противники закона в том виде, в котором он сейчас существует, активизировали деятельность после трёх трагедий, случившихся в разных штатах 3 августа.

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