Шэньян, Китай, , 02:45 — REGNUM

Реки и водохранилища провинции Ляонин на северо-востоке Китая очень близки к разливу после многодневных проливных дождей, принесенных тайфуном «Лекима», сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

Согласно местным властям, ливни серьезно в негативном ключе уже повлияли на жизни 365 302 человек и затопили 25 190 га зерновых. Всего 150 948 человек были эвакуированы с место проживания, а их дома были серьезно повреждены большой водой или же близки к тому.

Местные железнодорожные власти осуществляют экстренные работы и приготовления для обеспечения бесперебойной работы ключевых магистралей. Пока движение железнодорожного транспорта никак не пострадало от ливней или затоплений.

Мощные ливни продолжаются до сих пор в большинстве районов провинции Ляонин. Огромное водохранилище в городе Хулудао пока сдерживает воду на своем пределе. Кроме этого, еще 27 других крупных водохранилищ, а также 41 водохранилище поменьше находятся под риском переполнения.

Напомним, что «Лекима» обрушился на город Вэньлин провинции Чжэцзян в Китае около 1:45 по местному времени 10 августа. Второй удар он нанес в 20:50 того же дня по прибрежному городу Циндао провинции Шаньдун.

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