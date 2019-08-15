Вашингтон, , 01:41 — REGNUM

Аудиосоощения пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator могут прослушиваться и это иногда делается, заявили в Microsoft, сообщает Vice.

Отмечается, что происходит прослущивание некоторых разговоров в рамках обработки данных, в том числе и осуществляемых «вручную».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Facebook признали, что нанимали людей для расшифровки аудиосообщений пользователей. Американская компания заверила, что подобная практика — в прошлом.

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