Вашингтон, 15 августа 2019, 01:41 — REGNUM
Аудиосоощения пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator могут прослушиваться и это иногда делается, заявили в Microsoft, сообщает Vice.
Отмечается, что происходит прослущивание некоторых разговоров в рамках обработки данных, в том числе и осуществляемых «вручную».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Facebook признали, что нанимали людей для расшифровки аудиосообщений пользователей. Американская компания заверила, что подобная практика — в прошлом.
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