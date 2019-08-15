Харбин, Китай, , 01:37 — REGNUM

Власти столицы провинции Хэйлунцзян, а северо-востоке Китая, города Харбина ужесточили контроль за сжиганием бумажных денег на перекрестках во время традиционного Фестиваля голодных духов, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

Власти Харбина усилят надзор за производителями ритуальных товаров, и те, кто занимаются незаконным или ненадлежащим их производством, будут наказаны. Местные власти также будут наказаны, если в подведомственных им районах слишком много людей будут сжигать бумажные деньги.

Власти Харбина в последние годы из соображений экологии запустили ряд операций по борьбе с незаконным производством и продажей бумажных денег. В то же время, местные власти подвигают население использовать цветы или венки вместо того, чтобы сжигать бумажные деньги.

Отметим, что сжигание бумажных денег является традиционным в Китае способом отдать дань памяти усопшим предкам в рамках Фестиваля голодных духов. В этот день люди отдают почести своим умершим, сжигая на перекрестках те вещи, которые могут им пригодиться на том свете. Как правило — это специальные ритуальные бумажные деньги. Перекресток в Китае — это символ пересечения прошлого и будущего, жизни и смерти, мира имманентного и трансцендентного.