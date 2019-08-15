Сочи, Краснодарский край, , 01:24 — REGNUM

Российское гражданство хотел бы получить американский актёр Эрик Энтони Робертс, сообщил он журналистам в Сочи на международном турнире «Плотформа S-70».

По словам Робертса, Россия похожа на США, и он очень любит Россию, хотел был стать её гражданином.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа о российском паспорте, который он только что получил, заявил художник из Франции Кирилл Арнштам.

Читайте ранее в этом сюжете: Французский художник Арнштам получил российский паспорт