Курган, 15 августа 2019, 00:47 — REGNUM
В Кургане после жалобы пациентки в социальной сети из поликлиники, где «нет врачей» уволился специалист поликлиники. Женщина жаловалась невозможность попасть к медикам и неоказание помощи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Жительница Кургана сообщила на своей странице в социальной сети, что в регистратуре ей отказали в визите к врачу.
Женщина обратилась к начальству — к заведующей поликлиники. Та ей выписала направление в рентген-кабинет. Но и здесь пациентке было отказано, так как её не было в списках на приём. Опять пришлось обращаться к заведующей. Выяснилось, что у рентгенологов «якобы нет чего-то крайне необходимого для снимка».
Главный врач поликлиники №2 Кургана Юрий Александров заявил портал «Область 45», что по данному факту было проведено внутреннее расследование.
Ситуация с увольнением из поликлиники специалиста, где «нет врачей» вызвала негативную реакцию курганцев.
Напомним, по данным Минздрава России, в Курганской области обеспеченность медицинскими кадрами одна из самых низких в стране — 24 медика на 10 тыс. жителей.
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