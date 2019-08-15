Москва, , 00:22 — REGNUM

В обязанности пассажиров РЖД не входит уборка за собой постели в поезде, передаёт телеканал «Звезда».

По словам главы управления обслуживания пассажиров Федеральной пассажирской компании ОАО РЖД Андрея Сондыка, проводник не должен требовать от пассажиров сдавать использованное постельное бельё.

«Это ответственность и обязанность проводника пассажирского вагона, — сказал Сондык. — Он самостоятельно соберёт бельё после прибытия поезда на конечную станцию».

Таким образом, пассажир может отказаться сдавать бельё. При этом проводник также по просьбе пассажира может застилать постель в поезде. Прежде всего, это касается пассажиров — инвалидов, а также пассажиров с детьми, пожилых.

В случае конфликта, отмечает представитель РЖД, проводник может обратиться к начальнику поезда.

Напомним, СМИ опубликовали видео, на котором пассажирка грубо обругала проводницу, отказываясь сдавать постельное бельё.

Она заявила, что по закону не обязана этого делать и призвала попутчиков «перестать выполнять команды» проводника. Судя по реакции в вагоне, монолог пассажирки шокировал попутчиков.