Магас, , 23:14 — REGNUM

Мать зверски избитой в Ингушетии девочки, которой недавно пришлось ампутировать руку, заявила, что желает вернуть себе дочь. Об этом сегодня, 14 августа, сообщила журналистам уполномоченная по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева.

Она рассказала, что мать семилетней А. Ажиговой, которая была избита в Ингушетии и сейчас находится на лечении в НИИ имени Рошаля, явилась к ней вместе с адвокатом и заявила, что хочет забрать себе дочь.

«Мать девочки с адвокатом приехала ко мне, сказала, что хочет забрать девочку, при этом потребовала оплатить им билеты в Москву», — рассказывает Чахкиева.

Омбудсмен подчеркнула, что совершенно не собирается выполнять требования данной женщины.

Чахкиева подчеркнула, что если бы женщина сразу обратилась к ней после того, как ребенок был забран у нее насильно, то тогда еще можно было что-то сделать, а сейчас уже тема закрыта.

«Если бы она в самом начале, когда это всё произошло, обратилась, сказала: «Вот, я мать. Ребёнка у меня забрали насильно», был бы разговор. А сейчас уже тема закрыта, где она раньше была?» — пояснила омбудсмен.

Более того, мать девочки и её адвокат стали угрожать омбудсмену, и тогда она завершила общение с ними.

Напомним, что сейчас временным законным представителем Ажиговой является сама Чахкиева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за избиением ребенка стоит её тетя Макке Ганиева, которая сейчас арестована.