Цхинвал, , 22:30 — REGNUM

В Цхинвале проходит реконструкция «Большого парка», который располагается на на левом берегу Лиахвы. Парк будет будет носить имя общественно-политического деятеля, основателя оборонной структуры Южной Осетии, Героя Осетии Валерия Хубулова. Об этом сообщает 14 августа «Рес».

Строительные работы в «Большом парке» в Цхинвале Cominf.org

«Большой парк» ранее был гордостью и излюбленным местом для отдыха горожан. Однако со временем за территорией перестали ухаживать, инфраструктура устарела. Теперь же проводятся строительные работы, и, как отметил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Илья Гучмазов, парк будет открыт к концу сентября.

Согласно проекту, в парке будут открыты теннисный корт, три детские игровые площадки, уличные силовые тренажеры, шахматный павильон. Как символ старого «Большого парка» будет восстановлен известный старшему поколению пруд. В данный момент завершается обустройство пешеходных дорожек и зеленых зон, освещения в парке.

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